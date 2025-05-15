شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهورى بالموافقة على اكتتاب مصر بزيادة رأس مال بنك التنمية الإفريقي 7.4 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر السيد رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا برقم 642 لسنة 2024 بالموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الإفريقي بـ 554 ألفا و770 سهما؛ بما يعادل 4ر7 مليار دولار.

وقد وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة في 23 فبراير لعام 2025.