شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة نادى جامعة حلوان يعتمد عضويات جديدة وينشئ حمامات سباحة أولمبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مجلس إدارة نادي جامعة حلوان اجتماعًا، وسط أجواء من التطلع نحو مستقبل رياضي مشرق، ليؤكد رؤية الجامعة في دعم الأنشطة الرياضية واحتضان المواهب الواعدة، برئاسة الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان ورئيس مجلس إدارة النادي.

شارك في الاجتماع كل من الدكتور حسام رفاعي، الدكتور وليد السروجي، الدكتور عادل أبو الدهب، نواب رئيس الجامعة، إلى جانب اللواء محمد أبو شقة، أمين عام الجامعة، والدكتورة أمل عبد الله، عميدة كلية علوم الرياضة بنات، الاستاذ هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشؤون التعليم والطلاب وأمين الصندوق، في حضور فعّال يعكس الأهمية التي توليها الجامعة لتطوير النادي كمنصة رياضية متكاملة تحتضن جميع أطياف المجتمع الجامعي.

وشهد الاجتماع مناقشة واعتماد عدد من البنود الهامة، أبرزها موافقة وزارة الشباب والرياضة على مقترح عضويات النادي، وهو ما يُعد خطوة نوعية نحو تعزيز الانتماء المجتمعي وإتاحة المجال لمشاركة أوسع من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

كما تم الإعلان عن موافقة لجنة المنشآت الجامعية على إنشاء حمامات السباحة الأوليمبية بالنادي، بما يمثّل نقلة نوعية في البنية التحتية الرياضية.



ومن أبرز المحاور التي تم التطرق إليها فتح باب الاختبارت لفريق الناشئين والبراعم للموسم الرياضي 2025-2026، إلى جانب إطلاق نشاط المصارعة رسميًا وبدء اجراءات التسجيل في الاتحاد المصري للمصارعة، وهو ما يفتح المجال أمام جيل جديد من الأبطال في مختلف الألعاب الفردية والجماعية.

وبعد انهاء اجراءات انشاء فرع النادي بكلية الهندسة بحلوان، تم استعراض تقرير إجراءات انشاء فرع علوم الرياضة بنين وبنات، بما يعزز من هوية النادي الأكاديمية ويتيح مشاركة أوسع من طلاب الكلية في مختلف الأنشطة.

وقدّم المجلس عرضًا تفصيليًا حول العرض المقدم من شركة المدن للخدمات الرياضية والشبابية، والمتعلق برفع كفاءة واستغلال ملاعب الإسكواش، إلى جانب إنشاء ملاعب "البادل تنس" كأحد الأنشطة الرياضية الحديثة والجاذبة، وذلك ضمن خطة تطوير منشآت النادي وتحويله إلى مركز رياضي نموذجي.



وفي إطار التنمية البشرية والتدريبية، تم اعتماد تنفيذ دورات تدريبية متخصصة داخل النادي، منها "دورة مدير الفعاليات الرياضية" و"دورة المدرب الشخصي"، بهدف إعداد كوادر مؤهلة لسوق العمل الرياضي، وهو ما يعكس رؤية الجامعة في الدمج بين النشاط الرياضي والتأهيل المهني.

وشهد الاجتماع أيضًا الإعلان عن استضافة النادي لبطولة التحدي الأولى للاتحاد المصري للريشة الطائرة، وكذلك استضافة بطولة الجمهورية للكاراتيه تحت 15 و16 سنة، في تأكيد عملي على قدرة النادي على تنظيم بطولات كبرى تعكس قوته التنظيمية وجاذبيته كوجهة رياضية معتمدة.



وأكد الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة ورئيس مجلس إدارة النادي، أن الجامعة لن تدخر جهدًا في دعم كل ما من شأنه تطوير النادي والنهوض به إلى مصاف الأندية الكبرى.

وقد أوضح الدكتور أحمد فاروق، المدير التنفيذي للنادي، أن ما يشهده نادى جامعة حلوان من تطور متسارع هو نتاج عمل جماعي ورؤية واضحة من مجلس الإدارة، مضيفًا: "نعمل على أن يكون النادي بيئة رياضية متكاملة تجمع بين المنافسة والاحتراف والتأهيل، لخدمة طلاب الجامعة ومجتمعها الأكاديمي والرياضي.