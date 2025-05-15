شكرا لقرائتكم خبر عن موعد امتحانات الترم الثاني 2025 لطلاب المرحلة الابتدائية فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024/2025 لطلاب المرحلة الابتدائية بمحافظة الجيزة، 22 مايو الجاري، وذلك حسب ما أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

ووفقًا لجداول الامتحانات، تعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية، حسب المواعيد التالية:

- امتحانات الصف الأول والثاني والثالث الابتدائي "فصل واحد" تبدأ يوم 22 / 5 / 2025 وتنتهي يوم 24 / 5 / 2025.

- امتحانات الصف الثالث الابتدائي "عام ومكفوفين وصم وضعاف سمع" تبدأ يوم 22 / 5 / 2025 وتنتهي يوم 25 / 5 / 2025.

- امتحانات صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية الصف الرابع الابتدائي "عام وفصل واحد ومكفوفين وصم وضعاف سمع" تبدأ يوم 22 / 5 / 2025 وتنتهى يوم 27 / 5 / 2025.

- امتحانات صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية الصف الخامس الابتدائي (عام وفصل واحد ومكفوفين وصم وضعاف سمع) والسابع (صم وبكم وضعاف سمع) تبدأ يوم 22 / 5 / 2025 وتنتهي يوم 27 / 5 / 2025.

- امتحانات صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية الصف السادس الابتدائي (عام وفصل واحد ومكفوفين وصم وضعاف سمع) والثامن (صم وضعاف سمع) تبدأ يوم 22 / 5 / 2025 وتنتهي يوم 27 / 5 / 2025.

يُذكر أن العام الدراسى الجديد 2026 ينطلق يوم 20 سبتمبر المقبل لطلاب المدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة عربى ولغات والمدارس القومية والمدارس المصرية اليابانية.

ويستمر العام الدراسي الجديد حتى يوم 11 يونيو 2026 بواقع 36 أسبوعًا دراسيًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين، حيث سيبدأ الفصل الدراسي الأول في 20 سبتمبر 2025 وحتى 22 يناير 2026، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل يوم السبت الموافق 10 يناير 2026، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 7 فبراير 2026 إلى الخميس الموافق 11 يونيو 2026 على أن يكون موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل يوم السبت الموافق 16 مايو 2026.