شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد العمال: التشريعات العمالية تواكب التغييرات وتضمن حقوق العاملين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد عبد المنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، بالإنجازات التشريعية التى تحققت مؤخراً وتصب في مصلحة الحركة العمالية وعموم العاملين في مصر.

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها خلال احتفالية عيد العمال التي نظمتها اللجنة النقابية بمستشفيات جامعة عين شمس برئاسة أيمن مسعد عضو مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالتعليم والبحث العلمي، وبحضور عائشة عبد الهادي وزير القوي العاملة سابقا، والدكتور طارق يوسف مدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس، والدكتور عصام فخري نائب المدير ، وسماح جاد عضو مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالتعليم والبحث العلمي ومسئول المرأة، وعدد من الشخصيات العامة.

أضاف الجمل: إن القطاع الصحي في مصر يمثل ركيزة أساسية في بناء مجتمع قوي وسليم، وخط الدفاع الأول في مواجهة التحديات الصحية، لذا فأن جهودهم المضنية وعملهم الدؤوب يستحق كل التقدير والاحترام.

وقال الجمل: نؤمن بأن تطوير التشريعات العمالية هو خطوة ضرورية لمواكبة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية وضمان حقوق العاملين في إطار من العدالة والمساواة، وفي هذا السياق، شهدت الفترة الماضية جهوداً حثيثة أسفرت عن صدور قوانين وتعديلات تهدف إلى تعزيز الأمن الوظيفي من خلال وضع آليات واضحة لحماية العامل من الفصل التعسفي وتحديد أسباب إنهاء العلاقة التعاقدية بشكل دقيق، وتحسين بيئة العمل عبر التأكيد على معايير السلامة والصحة المهنية وتوفير بيئة عمل لائقة وآمنة للجميع.

وتابع: فضلا عن تطوير آليات المفاوضة الجماعية لتمكين النقابات العمالية من القيام بدورها الفعال في الدفاع عن حقوق ومصالح أعضائها وتحقيق مكاسب عمالية، وتحديث نظام الأجور بما يضمن تحقيق العدالة في الأجور وربطها بالإنتاجية والمساهمة الفعالة في النمو الاقتصادي، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية: ليشمل أكبر قدر ممكن من العاملين والمواطنين وتوفير شبكة أمان لهم في الظروف المختلفة.

وأكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر إن هذه التشريعات هي نتاج حوار مجتمعي شاركت فيه كافة الأطراف المعنية، وهي تعكس إرادة سياسية واضحة للارتقاء بأوضاع العمال وتقدير دورهم الحيوي في بناء مستقبل مصر.

أضاف الجمل: أن اتحاد نقابات عمال مصر يؤكد على أهمية تفعيل هذه التشريعات وتطبيقها على أرض الواقع ومواصلة العمل مع كافة الجهات المعنية من أجل تحقيق المزيد من المكاسب والإنجازات التي تخدم مصالح العمال وتسهم في تقدم وطننا العزيز.

وتابع أن اتحاد نقابات عمال مصر يقف بجانب العمال ويدعم مطالبهم العادلة، ويسعى جاهداً لتوفير بيئة عمل مناسبة تضمن حقوقكم وكرامتكم، ويؤمن بأن العامل المصري هو أساس التنمية والتقدم، وأن الاهتمام به وتوفير سبل الراحة والأمان له هو استثمار حقيقي في مستقبل هذا الوطن.

فيما قالت عائشة عبد الهادي وزير القوي العاملة الأسبق، إن العمال قوة لا يستهان بها وسند حقيقي للبلد بعيد عن أي ظروف اقتصادية، مؤكدة أنها سعيدة بالمشاركة في احتفالية عيد العمال بمستشفي عين شمس الجامعي.

وأكدت عائشة أن عيد العمال بالنسبة لها هو العيد الذي تفرح به، وأوضحت أنها كانت تشتري ملابس جديدة للاحتفال، وسعيدة أنها ستقابل الرئيس، وسعيدة أنها سوف تقابل زملاءها، نظرا لأنه عيد يعبر عن الإرادة القوية للعمال والعاملات الشقيانين.