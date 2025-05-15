شكرا لقرائتكم خبر عن كيف نفهم قرار إضافة 20% من درجات العربى والتاريخ لمجموع الثانوية الدولية والان مع تفاصيل الخبر

أيدت المحكمة الإدارية العليا قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بإضافة درجات التاريخ واللغة العربية لمجموع طلبة الشهادة الثانوية الدولية، مرصد فى التقرير التالى تفاصيل مهمة عن القرار.

- تلتزم كافة المدارس المرخص لها داخل جمهورية مصر العربية والمرخص لها بتدريس مناهج دولية أو أجنبية أو ذات طبيعة خاصة (دولية) بتدريس مادة اللغة العربية والدين والدراسات والتاريخ.

- تلتزم المدارس الدولية بتدريس مادة اللغة العربية لطلاب مرحلة رياض الأطفال.

- تلتزم المدارس الدولية بتدريس مادتي اللغة العربية والتربية الدينية لطلاب الصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائى.

- تلتزم المدارس بتدريس مواد اللغة العربية والدراسات الاجتماعية والتربية الدينية من الصف الرابع وحتى الصف التاسع أو ما يعادلهم.

- يطبق المنهج الذى يتم تدريسه بالمدارس الرسمية المصرية في المراحل الدراسية المناظرة .

- يكون مجموع درجات الطالب في نهاية كل صف دراسي مشتملا على درجتي مادتي اللغة العربية والدراسات الاجتماعية بحيث تمثل كل منهما نسبة 10% من درجات المجموع الكلى للطالب بجانب المواد التي يقوم بدراستها والامتحان بها .

- يكون مجموع درجات المادتين الدراسيتين سالفي الذكر يمثل نسبة 20٪ من مجموع الدرجات التي يحصل عليها الطالب حال التزام دراستهما معا .

- تلتزم كافة المدارس الدولية بتدريس مواد اللغة العربية والتاريخ والتربية الدينية في كافة المراحل التعليمية من الصف العاشر وحتى الصف الثاني عشر أو نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلهم.

- المنهج والمحتوي الدراسي سيكون محدد من قبل الوزارة ويصدر بها نشرة منفصلة بهذا الشأن.

- يجب أن يتضمن المجموع الكلي للشهادة الدولية المعادلة الشهادة الثانوية العامة المصرية على درجات مادتي اللغة العربية والتاريخ بنسبة 10% لكل مادة دراسية منهما.

- يمثلان نسبة 20% من المجموع الكلى لدرجات الشهادة التي يحصل عليها الطالب.

- تكون تلك الدرجات عن طريق امتحان عام تنظمه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- بالنسبة لشهادة الدبلومة الأمريكية فيتم احتساب درجات الشهادة على 40% GPA و 40% الاختبارات النهائية الدولية الأمريكية و 20% تحتسب من المجموع الكلى لامتحان اللغة العربية والتاريخ .

ا - يلتزم كافة الطلاب المصريين الحاصلين على شهادة دولية معادلة الثانوية العامة سواء حصل عليها داخل أو خارج جمهورية مصر العربية بالتقدم للامتحان في مادتي اللغة العربية والتاريخ اللذان تعقدهما الوزارة وتحتسب درجاتهما ضمن المجموع الاعتبارى للطالب وتحتسب ضمن مجموع الدرجات الحاصل عليها الطالب وبنفس ذات القواعد والنسب المقررة بالمادة الرابعة من هذا القرار .

تطبق هذه الضوابط على كافة الطلاب الملتحقين بمرحلة رياض الأطفال ( كي جي وأن وحتى الصف التاسع أو ما يعادلها من العام الدراسي 2024،2025 .

- أما طلاب الشهادات تسرى على الطلاب المقيدين بالصف العاشر أو ما يعادله اعتبارا من العام الدراسى 2025،2026.