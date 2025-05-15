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محافظ الجيزة ينعى النقيب أدهم أيمن حسن معاون مباحث أطفيح

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محافظ الجيزة ينعى النقيب أدهم أيمن حسن معاون مباحث أطفيح

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القاهرة - سامية سيد - كتبت - مرام محمد

الخميس، 15 مايو 2025 09:19 ص

نعى المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، ببالغ الحزن والأسى، وفاة النقيب أدهم أيمن حسن معاون مباحث مركز شرطة أطفيح أحد رجال الشرطة المصرية الأوفياء والمخلصين، والذي وافته المنية أثناء تأدية واجبه الوطني.

وتقدم محافظ الجيزة، وكافة القيادات التنفيذية بخالص العزاء لأسرة الفقيد ولزملائه من رجال الشرطة، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

 

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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