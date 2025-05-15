شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة ينعى النقيب أدهم أيمن حسن معاون مباحث أطفيح والان مع تفاصيل الخبر

نعى المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، ببالغ الحزن والأسى، وفاة النقيب أدهم أيمن حسن معاون مباحث مركز شرطة أطفيح أحد رجال الشرطة المصرية الأوفياء والمخلصين، والذي وافته المنية أثناء تأدية واجبه الوطني.

وتقدم محافظ الجيزة، وكافة القيادات التنفيذية بخالص العزاء لأسرة الفقيد ولزملائه من رجال الشرطة، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.