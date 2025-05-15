شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبدالباقى يفوز برئاسة صندوق التأمين للعاملين بالهيئات القضائية للمرة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز كريم عبدالباقي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم، برئاسة مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية للمرة الثانية على التوالي، وذلك خلال الانتخابات التي أُجريت أمس بالتزامن مع انعقاد الجمعية العمومية للصندوق، وسط مشاركة كثيفة من أعضاء النقابة.

وأسفرت الانتخابات عن فوز عبدالباقي إلى جانب 8 أعضاء آخرين، فضلاً عن اختيار اثنين من أصحاب الخبرة، هما: الدكتور كريم إبراهيم إبراهيم منصور، صاحب خبرة قانونية، والدكتور طلال توفيق، صاحب خبرة في مجال الاستثمار.

وخلال فعاليات الجمعية العمومية، أعلن عبدالباقي عن التوصل إلى بروتوكول تعاون مع المجلس الأعلى للقضاء، يقضي بصرف مكافآت نهاية الخدمة للعاملين بالهيئات القضائية، والمتوقفة منذ عام 2020 وحتى 2024، وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأوضح أن إجمالي المبالغ المستهدفة للصرف يتجاوز 600 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تهدف لخدمة الأعضاء من أصحاب المعاشات وتخفيف الأعباء المالية عنهم.

وأكد عبدالباقي أن الصندوق ميزانيته ارتفعت من مليار و100 مليون جنيه إلى مليار و580 مليون جنيه، وأشار إلى أن المجلس الحالي نجح في إنهاء جميع قوائم الانتظار، حيث يتم الصرف للأعضاء فور استحقاقهم، موضحًا أنه تم صرف مستحقات لنحو 7,827 حالة خلال عام واحد، بإجمالي بلغ 208 ملايين جنيه.