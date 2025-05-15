شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يشارك باجتماع آلية التعاون الثلاثى مع وزيرى خارجيتى الأردن والعراق ببغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج الدكتور بدر عبد العاطي، مع كل من أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية، فؤاد حسين نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية العراق في اجتماع آلية التعاون الثلاثي الذى عقد ببغداد.

وبحث الوزراء الثلاثة سبل الإسراع في تنفيذ المشروعات المشتركة فى مجالات التجارة والصناعة والاتصالات والربط الكهربائي والزراعة والمواصلات، بما يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاثة ويسهم فى تعزيز التعاون الاقتصادي.

وأكد الوزير عبد العاطي - خلال الاجتماع - الحرص على تدشين مرحلة جديدة من التعاون البناء في الإطار الثلاثي، للانطلاق نحو آفاق ارحب من الشراكة تؤسس لعلاقات ممتدة تحقق المصالح المشتركة وتدعم العمل العربي المشترك، مشيرًا إلى الاهتمام بمتابعة مسار التعاون الفني مع كل من العراق والأردن.

وتناول اللقاء الثلاثي مستجدات الوضع في الإقليم وفي مقدمتها التطورات في قطاع غزة، حيث تم بحث الجهود الرامية لاستئناف اتفاق وقف إطلاق النار، وحشد التأييد الدولي للخطة العربية لإعادة الإعمار فى غزة ونفاذ المساعدات الإنسانية، والمؤتمر الدولي المزمع أن تستضيفه مصر للتعافي المبكر وإعادة الإعمار.

كما شهد اللقاء تبادلا لوجهات النظر حول التطورات في سوريا ولبنان والاستعدادات لانعقاد القمة العربية ببغداد.

واتفق الوزراء الثلاثة على مواصلة التنسيق والمتابعة من خلال دورية انعقاد اجتماعات الآلية الثلاثية بما يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث.