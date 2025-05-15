شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تطلق ملتقى الخريجات الثالث بكلية علوم الرياضة بنات لتمكين الطالبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت كلية علوم الرياضة بنات بـ جامعة حلوان انطلاق فعاليات ملتقى الخريجات الثالث وسط حضور واسع من المؤسسات الرياضية والتأهيلية، وبمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين.

حيث أقيم الملتقى تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، الدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة أمل عبد الله عميد كلية علوم الرياضه بنات.

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة تضع على عاتقها مسؤولية إعداد خريجين قادرين على المنافسة، ليس فقط بالعلم والمعرفة، بل أيضاً بالخبرة العملية والمهارات المطلوبة في الواقع المهني. وأضاف: "الملتقى يجسّد أحد أوجه تكامل أدوار الجامعة مع المجتمع، ويُترجم رؤيتنا في دعم التحول من التعليم إلى التوظيف من خلال شراكات حقيقية وفاعلة."

كما أفاد بأن الجامعة لا تكتفي بتخريج الطالبات، بل تواصل دعمهم في أولى خطواتهم نحو الحياة المهنية.

وخلال جولته التفقدية، عبّر الدكتور وليد السروجي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عن إعجابه الشديد بالتنظيم الاحترافي للملتقى، مؤكداً أن مثل هذه الفعاليات تمثل جسرًا حقيقيًا يربط بين الدراسة الجامعية واحتياجات سوق العمل.

وأضاف: "ما شاهدته اليوم يعكس حرص الكلية على تهيئة خريجاتها لدخول سوق العمل بخطى واثقة ومعرفة حقيقية، وهو ما نطمح إليه في جامعة حلوان.

من جانبها، ثمّنت الدكتورة أمل عبد الله، عميدة كلية علوم الرياضة بنات، الدعم الذي حظي به الملتقى من قيادة الجامعة، مؤكدة أن الملتقى يهدف تقديم قيمة حقيقية للخريجات، عبر استضافة مؤسسات مرموقة تُعد شريكة حقيقية في مسيرة دعم الطالبات مهنياً.

وأكدت أن الكلية ستواصل تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تعزز من قدرات الطالبات وتفتح أمامهن آفاقاً أوسع للمستقبل.

وشهد اليوم تفاعلاً مميزًا من الطالبات اللاتي أبدين حماسًا بالغًا للمشاركة والاستفادة من الفرص المعروضة، في أجواء جمعت بين الحماس الأكاديمي والاحتراف العملي، وعكست روح الطموح والرغبة في التطور

وقامت المؤسسات المشاركة بتعريف الطالبات بمجالات العمل المختلفة وتقديم نماذج ناجحة وتجارب ملهمة في الواقع المهني.



فعاليات ملتقى الخريجات الثالث