شكرا لقرائتكم خبر عن جدول حل نماذج استرشادية على قناة مدرستنا 3 فى عدة مواد للثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تذيع وتنشر قناة مدرستنا 3 اليوم الخميس 15 مايو الجارى حل للنماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة في مواد الجغرافيا والرياضيات البحتة على مدار عدة ساعات يوميا والرياضيات للغات والتاريخ والإحصاء والرياضيات التطبيقية والجغرافيا والأحياء للغات.

وكانت وزارة التربية والتعليم، أكدت على تقديم خدمات تعليمية متميزة للطلاب، وجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم بمواصلة إتاحة نماذج استرشادية جديدة لامتحانات الثانوية العامة على موقع الوزارة حيث تم بداية من الثلاثاء إتاحة 3 نماذج استرشادية جديدة لكل مادة، وذلك عبر الرابط التالي:

https://shorturl.at/hI5FH

كما توفر الوزارة إتاحة حلول النماذج الاسترشادية عبر قناة "مدرستنا ٣" على مدار الساعة، وذلك عبر تردد القناة على النايل سات 12206 أُفقي معدل ترميز 27500.

وتهدف الوزارة من إتاحة عدد كبير من النماذج الاسترشادية لكل مادة وإتاحة حلها عبر قناة "مدرستنا ٣" لتدريب أبنائنا الطلاب على الامتحانات بشكل فعال ونموذجي، من خلال تقديم شرح وافٍ لكيفية حل نماذج الامتحانات.

الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة 2025 تنطلق يوم 15 يونيو المقبل وحتى 10 يوليو 2025.



حل النماذج الاسترشادية للثانوية (1)



حل النماذج الاسترشادية للثانوية (2)



حل النماذج الاسترشادية للثانوية (3)