شكرا لقرائتكم خبر عن قناة السويس تبدأ منح تخفيضات 15% على عبور السفن العملاقة لمدة 90 يومًا والان مع تفاصيل الخبر

تبدأ قناة السويس اليوم الخميس، 15 مايو، ولمدة 90 يوما إصدار حوافز وتخفيضات بنسبة 15% من رسوم عبور سفن الحاويات ذات حمولة صافية 130 ألف طن أو أكثر( محملة أو فارغة)، وذلك تلبية لمتطلبات العديد من العملاء من ملاك ومشغلى سفن الحاويات، وسعيا لتشجيع الخطوط الملاحية الكبرى على العودة للعبور من قناة السويس مرة أخرى فى ظل الظروف المواتية وما تشهده الأوضاع الأمنية فى منطقة البحر الأحمر من استقرار وهدوء نسبي.

وأكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، سعى الهيئة الدائم لمواكبة المتغيرات المتسارعة فى صناعة النقل البحرى، والتعامل بمرونة مع التحديات الراهنة فى منطقة البحر الأحمر على النحو الأمثل وذلك بتحقيق التواصل المستمر والفعال مع كافة الأطراف المعنية فى المجتمع الملاحى الدولى، وتلبية متطلبات العملاء وتحقيق المصالح المشتركة.

وأوضح رئيس الهيئة أن قناة السويس تتبنى استراتيجية طموحة لتطوير وتحديث منظومة الخدمات البحرية واللوجيستية المقدمة لعملاءها، وتسعى للانفتاح على عقد شراكات مع الشركات العالمية الكبرى فى المجالات البحرية المختلفة، معربا عن تطلعه لفتح آفاق جديدة للتعاون الثنائى مع الشركات الإيطالية العاملة فى المجال البحري.