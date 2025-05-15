شكرا لقرائتكم خبر عن بدء امتحانات نهاية العام الدراسى بكلية التجارة جامعة القاهرة الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت كلية التجارة بجامعة القاهرة، جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى من العام الجامعى الجارى لجميع الفرق الدراسية بالكلية، موضحة أن الامتحانات ستنطلق 18 مايو الجارى بمواد متطلبات ودواعى التخرج، على أن تنتظم اختبارات يوم 19 مايو فى المواد الأساسية، وتنتهى الامتحانات منتصف شهر يونيه وبعد إجازة عيد الأضحى.

وأكدت الدكتورة لبنى فريد، أن تم إعلان الضوابط الخاصة بامتحانات نهاية العام، إذ يجب على الطلاب الحضور قبل موعد الاختبار بـ 15 دقيقة فقط وعدم السماح بالدخول بأية وسيلة إلكترونية أو أي مادة علمية داخل اللجان الامتحانية ومن يخالف ذلك الأمر سوف يعرض نفسه للمساءلة القانونية، وأنه لن يسمح بدخول أي طالب إلى اللجنة الامتحانية بعد مرور 15 دقيقة من بداية اللجنة الامتحانية.