شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل استعدادات جامعة القاهرة لاستقبال مكتب التنسيق الإلكترونى بالجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل جامعة القاهرة، استعدادتها لاستقبال مكتب التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات والمعاهد لهذا العام من داخل المدينة الجامعية بجامعة القاهرة.

وفيما يلى تفاصيل استعدادات الجامعة لاستقبال مكتب التنسيق :-

وبدأت الجامعة على الفور في اتخاذ كافة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لاستقبال أعمال مكتب التنسيق.

وتعمل الجامعة على تجهيزها بكافة الوسائل التكنولوجية والدعم الفني اللازم

تشكيل لجنة عليا للترتيب والاستعداد لخدمة طلاب الثانوية العامة، والشهادات الفنية، والمعادلات

تقديم الإرشاد والدعم اللازم لأولياء الأمور خلال موسم التنسيق

تضع جامعة القاهرة كافة إمكاناتها المادية واللوجستية والبشرية لضمان تقديم خدمات مكتب التنسيق على أعلى مستوى من الجودة والكفاءة، بما يليق بتاريخ الجامعة العريق ودورها الوطني الممتد في خدمة التعليم.