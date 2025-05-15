شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعية العمومية العادية لنقابة أطباء الأسنان تبحث اليوم ملف تكليف 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد النقابة العامة لأطباء الأسنان، الجمعية العمومية العادية، اليوم الخميس الموافق 15 مايو 2025، القاعة الكبرى بمبنى دار الحكمة "نقابة الأطباء"، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي طبقا للمادة 20 من قانون نقابة أطباء الأسنان رقم 46 لسنة 1969..

- كلمة النقيب العام.

- التصديق على محضر الجمعية العمومية العادية بتاريخ 6 ديسمبر 2024.

- تقرير الأمانة العامة ومناقشة السياسة العامة للنقابة.

- تقرير أمانة الصندوق ومناقشة مشروع الميزانية السنوية التي يعرضها مجلس النقابة واعتمادها.

- اعتماد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية لعام 2023 بعد الإطلاع على تقرير كل من: مراقب الحسابات، والجهاز المركزي للمحاسبات.

- تعيين مراقب للحسابات.

- المحول من المجلس للعرض على الجمعية العمومية: مناقشة أزمة تكليف دفعة 2023، مقترح زيادة دعم النقابة العامة للنقابات الفرعية المقدم من هيئة المكتب النقابة، ومناقشة أزمة زيادة أعداد القبول بكليات طب الأسنان.

- ما يستجد من أعمال.