شكرا لقرائتكم خبر عن "التضامن" تبدأ صرف مساعدات "تكافل وكرامة" للأسر الأولى بالرعاية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى اليوم الخميس صرف مساعدات الدعم النقدى "تكافل وكرامة" عن شهر مايو 2025 "للأسر الأولى بالرعاية"، كما سيتم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة عملية صرف المساعدات، كذلك التنسيق مع المحافظين ومديرى مديريات التضامن الاجتماعى لمتابعة سير عمليات الصرف.

وبدأ برنامج تكافل وكرامة عام 2015 بعدد الأسر المستفيدة 1.7 مليون أسرة، وعلى مدار الـ10 سنوات الماضية خدم البرنامج إجمالى 7.7 مليون أسرة، وتخارج 3 ملايين أسرة من البرنامج لتحسن وضعهم أو خروجهم من دائرة العوز، ليصل العدد الحالى للأسر المستفيدة من البرنامج اليوم إلى 4.7 مليون أسرة، جميعهم لم يستفيدوا بالدعم النقدى المشروط فقط، بل من حزمة الحماية التى يأتى على رأسها الدعم التموينى من السلع والخبز، والإعفاء من مصروفات التعليم، ومساعدات تكافؤ الفرص التعليمية فى مرحلة التعليم الجامعى والشهادات العليا، وخدمات التأمين الصحى الشامل، وبرامج الرعاية الصحية، والعلاج على نفقة الدولة، وخدمات برنامج بطاقة الخدمات المتكاملة لذوى الإعاقة، وشهادات محو الأمية.