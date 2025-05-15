شكرا لقرائتكم خبر عن أمير قطر يفاجئ ترامب بهدية غير متوقعة بعد توقيع اتفاقيات تاريخية والان مع تفاصيل الخبر

في لقطة لفتت الأنظار خلال مراسم توقيع اتفاقيات بين قطر والولايات المتحدة، أهدى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، القلم الذي استخدمه لتوقيع الاتفاقيات، كتذكار رمزي يوثق الحدث.

القلم من طراز "مونت بلانك 149"، ويُعد من أقلام الحبر الفاخرة التي يفضلها كبار الشخصيات والدبلوماسيون، ويختلف كليًا عن قلم "شاربي" الأسود الشهير الذي يفضله ترامب عادة لتوقيع الوثائق الرسمية.

ترامب، الذي تلقى الهدية بابتسامة، لوّح بالقلم أمام الكاميرات قبل أن يعيده إلى الطاولة، ثم ما لبث أن وضعه في جيبه، في مشهد نال تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وعلّق البعض ساخرين أن "القلم أغلى من بعض الصفقات"، فيما تساءل آخرون إن كان ترامب سيُدرج "مونت بلانك" ضمن قائمته الخاصة بالعلامات التجارية المفضلة.



ترامب بعد توقيع الاتفاقية

وتأتي هذه اللفتة الرمزية عقب مباحثات موسعة بين الجانبين. وأكد الشيخ تميم أن اللقاء تخلله "نقاش رائع حول عدد من القضايا المهمة، أبرزها العلاقات الثنائية والوضع الإقليمي"، مشددًا على أهمية تعزيز الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات.

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي إن المباحثات تناولت ملفات دولية بارزة، بينها الحرب في أوكرانيا والملف الإيراني، مؤكدًا: "قضينا ساعتين في مناقشة قضايا العالم، وقد ساعدتنا قطر كثيرًا، خصوصًا في ملفات روسيا وأوكرانيا".

وأشار ترامب إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد نموًا غير مسبوق، لافتًا إلى أن شركة "بوينج" حصلت على أكبر طلبية في تاريخها من قطر، تشمل 160 طائرة لصالح الخطوط الجوية القطرية، بقيمة 200 مليار دولار، بحسب ما نقلته وكالة فرانس برس.

وخلال اللقاء، أثنى ترامب على متانة العلاقات بين الدوحة وواشنطن، قائلًا: "لطالما جمعتنا صداقة قوية وعلاقة مميزة"، مضيفًا: "يشرفني أن أكون هنا في هذا المكان الجميل، وأتوجه لكم بجزيل الشكر".

وتندرج الاتفاقيات الأخيرة في إطار تعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين، في ظل التحديات الأمنية والسياسية المتسارعة في المنطقة.