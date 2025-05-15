شكرا لقرائتكم خبر عن بعد زلزال اليونان.. أرقام تلقى البلاغات بغرفة الطوارئ ومركز السيطرة بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

تعمل محافظة الإسكندرية على اتخاذ كافة التدابير اللازمة التى تضمن جاهزية المحافظة للتعامل مع أى أحداث أو أزمات طارئة من خلال مراجعة جاهزية كافة المُعدات للسيطرة على أى أزمة أو كارثة طبيعية ومجابهة التغييرات المُناخيةوتقوم غرف الطوارئ والخطوط الساخنة بالعمل على مدار الساعة لتلقى أية بلاغات طارئة، وهى على النحو التالي:

الخط الساخن 114 من التليفون الأرضى

أرقام غرفة العمليات من الهاتف المحمول:

(4234131 – 4234132 – 4234133 – 4234134 – 4234135 – 4234136 – 4234137)

ويعد مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الإسكندرية، هو المركز المنوط به رصد والتدخل السريع فى حالة الأزمات والكوارث، حيث يبلغ إجمالى عدد معدات المحافظة تبلغ 1250 مُعدة هندسية ذات طبيعة خاصة ومركبة مجهزة وناقلة، والمعدات تشمل مُعدات الصرف الصحى، ومُعدات شركة مياه الشرب، والمُعدات الهندسية للأحياء، ومُعدات شركة الكهرباء، وسيارات الإسعاف، بالاضافة إلى أطقم فنية مُدربة فى مختلفة القطاعات على استخدام تلك المُعدات للتعامل الفورى والتدخل السريع بالمناطق المتضررة، 20 عربة اسعاف مجهزة لنقل الحالات الطارئة وغير الطارئة، بمعدل متوسط (400 – 430) بلاغًا يوميًا، وفى حالة الأزمات يتم رفع معدل التشغيل بنسبة 100%.