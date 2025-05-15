شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات استرداد مضبوطات إشغالات الطريق العام من خلال المركز التكنولوجى والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثيرٌ من المواطنين في محافظة الجيزة عن خطوات وإجراءات التقدم بطلب إلى المركز التكنولوجي للحصول على خدمة استرداد مضبوطات إشغالات الطريق العام.

وتسهيلًا على المواطنين، أوضح دليل خدمات المراكز التكنولوجية، الأوراق والمستندات المطلوبة وإجراءات الحصول على الخدمة، وذلك على النحو التالي:

أولًا: الأوراق والمستندات المطلوبة

- صورة المحضر ببيان المضبوطات المتحفظ عليها.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- مستند ما يفيد ملكية هذه المضبوطات (إن وجدت).

- الإيصال الدال على سداد الرسوم المطلوبة.

ثانيًا: المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

- تقديم الطلب من خلال مالك المحل أو مستأجر أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمي موثق).

- عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

ثالثًا: إجراءات الحصول على الخدمة

- التقدم إلى الشباك بالنموذج المختص والمستندات المطلوبة.

- التوجه إلى الخزينة لدفع المستحقات المطلوبة.

- استلام الخدمة.

يُذكر أن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، وجه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بتكثيف حملات النظافة والتجميل لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للشوارع.

وشدد محافظ الجيزة، على متابعة جهود رفع المخلفات وتحسين منظومة النظافة وإجراء متابعات ميدانية على مدار الـ24 ساعة لفرض الانضباط ومنع أي ممارسات عشوائية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ووجه المحافظ، بتكثيف الحملات لرفع الإشغالات من الشوارع والميادين وعدم السماح بتعدي أي منشأة تجارية أو مقهى أو محل أو كشك على الطريق العام، ورصد أي مخالفات ومواجهتها في الحال لتحقيق الانضباط وتوفير حرم آمن لسير المواطنين.