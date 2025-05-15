شكرا لقرائتكم خبر عن قبل فوات الآوان.. اليوم آخر موعد للتقديم فى مسابقة الأب القدوة 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتلقى وزارة التضامن الاجتماعى طلبات التقديم لمسابقة الأب قدوة لعام 2025 من خلال المديريات بالمحافظات المختلفة حتى اخر موعد اليوم الخميس 15 مايو 2025.

وتتضمن فئات التقدم للمسابقة من أب طبيعى وأب لابن من ذوى الإعاقة له دور فى حصول الابن على تفوق دراسى أو رياضى وأب لأسرة بديلة قام برعاية أولاد غير أولاده البيولوجيين "كفالة من أحدى دور الرعاية"، وتتضمن معايير التقديم بأن تكون قصة كفاح الأب مؤثرة ومتفردة وتحتوى على رسائل إيجابية مع الأبناء والمجتمع كأب ولا يقل سن الأب عن 50 سنة وحاصل على مؤهل مناسب متوسط على الأقل ولا يزيد عدد الأبناء على ثلاثة أبناء فقط ويستثنى من هذا الشرط محافظات الحدود "شمال سيناء – جنوب سيناء – الوادى الجديد – مرسى مطروح – البحر الأحمر- أسوان" على أن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عالى أو بمراحل التعليم.