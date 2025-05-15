شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن عصابة مخدرات غسلت 280 مليون جنيه فى أنشطة مشروعة والان مع تفاصيل الخبر

يعد غسل أو تبييض الأموال جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال محرمة، لغرض حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو التلاعب فى قيمتها إذا كانت متحصلة من جرائم مثل زراعة وتصنيع النباتات المخدرة أو الجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها، والقى القبض على عصابة جديدة فى غسل الأموال، ويستعرض الخليج 365 فى السطور التالية 6 معلومات عن القضية، والتى تأتى كالتالي:

*العصابة مكونة من 3 متهمين اشتركوا فى تجارة المخدرات.

*حصيلة تجارتهم المشبوهة وصلت ل 280 مليون جنيه

*أخفوا المبالغ المتحصلة من المخدرات فى ممتلكات وأصول ثابتة.

*الأصول تضمنت بعض الأنشطة التجارية والعقارات والسيارات والأراضي.

*اختاروا عدة مجالات مختلفة لإخفاء مصادر الحصول عليها.

*المتهمون واجهوا اتهامات الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال.