شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مركز المناخ: لابد من خطة استراتيجية واضحة للتعامل مع التغيرات المناخية والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن كثير من المؤسسات العلمية والبحثية في معظم الدول، بما فيها دولاً أفريقية وآسيوية ومن أمريكا الجنوبية قد تبنت وبقوة قضية تغير المناخ وأصبحت جزء مهم من خطط هذه المؤسسات البحثية والعلمية، وأصبحت شغلهم الشاغل.

وأضاف فهيم فى تصريحات له، أنه نتج عن ذلك مخرجات ومنتجات مبتكرة للتغلب على آثار تغير المناخ سواء من خلال استنباط أصناف نباتية متوافقة مع التغيرات الحادة للمناخ، وسلالات حيوانية تتحمل الإجهادات المناخية والحيوية المرتبطة بالمناخ، أو ممارسات زراعية مبتكرة سواء في الزراعة أو الحصاد أو حتى ما بعد الحصاد.

وأوضح فهيم أنه خلال مشاركته بقمة الابتكار الزراعي الأخيرة من أجل المناخ بالعاصمة الأمريكية واشنطن بمشاركة المنظمات الدولية وشركاء التنمية وهيئات البحث العلمي والتطوير وشركات الابتكار الزراعي، وجد منهجية بحثية وعلمية على أعلى مستوى، ومرتبطة بأحدث ما وصل إليه العلم، و" خلايا نحل" لا تهدأ ليل أو نهار، لأنهم يعلمون جيدا أن تغير المناخ لا يهدأ ابداً ليلاً أو نهاراً، ولأجل ذلك كل المنظمات والهيئات الدولية تتسابق لدعم هذه الدول بمؤسساتها بكل ما وأتيت من قوة ودعم وأموال.

وأشار إلى ما حدث لكل الزراعات ولكل المزارع، موضحا أنه بسبب تغير المناخ في مصر قد خسرنا الكثير وأحدث درجة عالية من الارتباك للقائمين على إدارة هذه المزارع، وأحدث صدمة كبيرة في التعاطي مع زراعات تجاهد للحفاظ على ثمارها، لذلك لابد أن يكون هناك خطة استراتيجية تنفيذية واضحة للتعامل مع الضيف الثقيل غير المرغوب فيه تماماً " تغير المناخ".