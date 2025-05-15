شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مستندات لإنشاء اتحاد شاغلين فى الأحياء.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

تقدم المراكز التكنولوجية بالأحياء والمراكز والمدن، خدمة إنشاء اتحاد شاغلين، وذلك ضمن عشرات الخدمات التي تقدمها للمواطنين في مجالات التنظيم والإدارة والمبانى.

وتسهيلًا على المواطنين، أوضح دليل خدمات المراكز التكنولوجي 7 أوراق ومستندات مطلوب توافرها عند التقدم بطلب لإنشاء اتحاد شاغلين، وذلك على النحو التالي:

1- صورة عقود الملكية.

2- سند إشغال أعضاء الاتحاد المنتخب.

3- صورة بطاقة الرقم القومى لمقدم الطلب.

4- صورة بطاقة الرقم القومى لرئيس الاتحاد.

5- محضر اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية.

6- ما يفيد الدعوة للجمعية العمومية واستلام الأعضاء لها.

7- جدول بيان عضوية اتحاد المرفق بنظام اتحاد الشاغلين.

وتوفر المراكز التكنولوجية خدمات حكومية رقمية تسهل على المواطنين الحصول على الأوراق والتصاريح دون الحاجة إلى التعامل الورقي.

وتعمل المراكز على إنهاء التعاملات بسرعة وكفاءة، مما يقلل من التكدس داخل المصالح الحكومية، كما تساهم في الحد من المعاملات الورقية التي قد تؤدي إلى التأخير في الإجراءات.