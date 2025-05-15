شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 32 فلسطينيا بقصف إسرائيلى على خان يوس و100شهيد خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قتل أكثر من 100 فلسطيني وأصيب العشرات بغارات إسرائيلية عنيفة شنتها طائرات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر الأربعاء، بينهم 32 فلسطينيا قتلوا فجر الخميس بغارات على خانيوس.

وفي شمال قطاع غزة قتل 55 فلسطينيا 52 منهم في قصف 6 منازل مأهولة تعود لعائلات مقبل، القطناني، سويلم، النجار، خلة، سليمان. وقتيلان جراء استهداف خيمة نازحين في مدرسة الأيوبية بمخيم جباليا وقتيل بعد إلقاء طائرة مسيرة (كوادكابتر) قنبلة على مدنيين بشارع السكة قرب دوار حمودة.

وفي مدينة غزة قتل 5 فلسطينيين بينهم 3 في استهداف مدنيين بمحيط شارع أبو عصر بحي الشجاعية، فيما تم انتشال جثمان فلسطيني بعد قصف حي الشجاعية، في حين قتل فلسطيني آخر بقصف إسرائيلي قرب مسجد بدر في نفس الحي.

وفي جنوب قطاع غزة، قتل 15 فلسطينيا بينهم أطفال وأصيب العشرات في قصف على مدينة خانيونس فجر اليوم الخميس.

وفي خانيونس أيضا، قتل الأربعاء 23 فلسطينيا 4 منهم في قصف خيمة نازحين بمنطقة المواصي، و5 قتلى في قصف منزل بحي الفخاري شرق خان يونس، و3 قتلى متأثرين بإصاباتهم بقصف سابق و4 قتلى بقصف منزل قرب مستشفى غزة الأوروبي، وقتيلان في استهداف مدنيين بمنطقة قزان النجار وانتشال جثامين 4 قتلى من محيط مستشفى دار السلام.