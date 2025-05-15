شكرا لقرائتكم خبر عن حريق بكورنيش مصر القديمة.. والحماية المدنية تتمكن من إخماده (صور) والان مع تفاصيل الخبر

اندلع منذ قليل حريق محدود في تجمع للهيش بكورنيش مصر القديمة، أمام قسم شرطة مصر القديمة مباشرة. وعلى الفور، انتقلت سيارة إطفاء إلى موقع البلاغ، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع أي إصابات أو خسائر مادية.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور ومقطع فيديو يُظهر ألسنة لهب في الموقع، ما أثار حالة من الجدل حول طبيعة الحريق.

وبالتواصل مع وحدة عمليات محافظة القاهرة، أكد المسؤولون لـ"الخليج 365" أن الحريق بسيط للغاية، واندلع في كومة من القش والهيش، ولم يستدعِ سوى تدخل سيارة إطفاء واحدة فقط، وتمت السيطرة عليه سريعًا.

وتتابع ”الخليج 365” تطورات الموقف، وسنوافيكم بالتفاصيل...