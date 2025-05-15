شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهمية الأملاح المعدنية للجسم والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور الشحات جمعة الباحث بمعهد تكنولوجيا الأغذية، إن العناصر المعدنية تشكل حوالي 4% من وزن الجسم، مشيرًا إلى أن الشخص البالغ الذي يزن 70 كيلو جراما يحتوي جسمه على حوالي 2.8 كيلو جرام من العناصر المعدنية.

ويقدر عدد العناصر المعدنية في جسم الإنسان بحوالي 33 عنصرا، حيث توجد معظم العناصر المعدنية في صورة أملاح (أيونات حرة موجبة أو سالبة الشحنة) والباقي في صورة متحدة مع مركبات أخرى عضوية أو غير عضوية لا تختلف نسبة العناصر المعدنية في الجسم من شخص لآخر بل تحدد حسب الفئة العمرية وحالة الجسم الفسيولوجية والصحية.

تصنيف العناصر الغذائية

عناصر غذائية صغرى :فيتامينات – أملاح معدنية

عناصر غذائية كبرى :كربوهيدرات – دهون – بروتينات

وظائف العناصر المعدنية Functions of Mineral



1- تكوين وبناء الهيكل العظمي ( الأنسجة الصلبة ) مثل الكالسيوم والفسفور والمغنيسيوم واللذين يدخلون في تكوين العظام والأسنان وتكسبونها القوة والصلابة.

2- تركيب الأنسجة الرخوة ( الطرية ) في الجسم مثل اليود الذي يدخل في تركيب الغدة الدرقية وهرمونها الثيروكسين ، والحديد الذي يدخل في تركيب الهيموجلوبين ، والفسفور والكبريت الذين يدخلون في تركيب العضلات ، كذلك يسهم الحديد والنحاس والزنك وغيرهم من العناصر المعدنية النشطة في تنشيط عدد كبير من الإنزيمات ، لهذا تسمى بالعوامل المساعد.

3- المحافظة على التوازن الحمضي – القاعدي في سوائل الجسم ببلغ درجة حموضة الدم pH=7.42 – 7.35 ، ويمثل ( الكبريت والكلور والفسفور) العناصر المعدنية الحمضية، بينما يمثل ( الكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم) العناصر المعدنية القاعدية.

4- الاستجابة للمؤثرات الخارجية ونقلها من خلية عصبية إلى أخرى : يعتبر الكالسيوم ضروري لتكوين مركب الأستيل كولين اللازم لنقل منبهات الأعصاب للجهاز العصبي.

5- تنظيم الضغط الاسموزي وتوازن الماء يعمل البوتاسيوم الموجود داخل الخلايا والصوديوم والكلور الموجودان خارج الخلايا على تنظيم الضغط الاسموزي وسهولة خروج ودخول الماء من و إلى خلايا الأنسجة.

6- ارتخاء وانقباض العضلات خصوصاً عضلة القلب : فالبوتاسيوم والصوديوم والمغنيسيوم التي يعملون على ارتخاء العضلات بينما الكالسيوم يعمل على انقباض العضلات.

تقسيم العناصر المعدنية Classification of minerals

يمكن تقسيم العناصر المعدنية تبعاً لكميتها في جسم الإنسان إلى العناصر المعدنية الكبرى الرئيسية Major or macro minerals elements :وهي العناصر المعدنية التي تصل كميتها في جسم الإنسان إلي حوالي 5 جرامات أو أكثر وتشمل الكالسيوم والفوسفور والبوتاسيوم والكبريت والصوديوم والكلور والماغنسيوم .

العناصر المعدنية الصغرى Trace or Micro minerals elements التي تصل كميتها في جسم الإنسان أقل من 5 جرامات، وتنقسم العناصر المعدنية الصغرى إلي ثلاث مجموعات: عناصر أساسية من الناحية الغذائية مثل: ( الحديد – اليود – النحاس – الزنك) عناصر غير أساسية وغير سامية مثل (الألومنيوم – الكروم – النيكل) عناصر غير أساسية وسامة مثل (الزئبق – الرصاص – الكاديوم – الزرنيخ)

العناصر المعدنية الكبرى (الكالسيوم)

يعتبر العنصر المعدني السائد في الجسم، حيث 99% من نسبة الكالسيوم تتواجد في العظام والأسنان.

وظائف الكالسيوم:

1- تكوين و تطوير العظام: يمثل الوظيفة الرئيسية للكالسيوم، حيث يكسبها صلابة وقوة وتعتبر المكون الرئيسي للعظام بجانب بعض المعادن والفيتامينات الأخرى.

2- تكوين وتطوير الأسنان: الكالسيوم هو المكون الرئيسي للأسنان كما في العظام، لذلك يطلب من الأم الحامل تناول جرعة إضافية من الكالسيوم لضمان نسبة كالسيوم مناسبة مخزنة في جسم الطفل حتى يكون له نمو أسنان سليم.

3- المساعدة على تجليط الدم: يعمل الكالسيوم على تحفيز عملية التجلط.

4- تحسين نفاذية أغشية الخلايا: يعمل الكالسيوم على زيادة نفاذية الأغشية مما يساعد في عملية امتصاص العناصر الغذائية في الأمعاء.

5- الكالسيوم له دور مهم في انقباضات العضلات.

6- نقل منبهات العصبية بشكل أفضل.

7- له دور فعال في تنشيط عمل الإنزيمات.

مصادر الكالسيوم:

الحليب ومشتقاته من أهم وأغنى مصادر الكالسيوم.

السمسم

الخضر الورقية