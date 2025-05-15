شكرا لقرائتكم خبر عن فرص عمل فى الأردن للمصريين برواتب تصل لـ500 دينار.. قدم الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار جهودها لتوفير فرص عمل لائقة للعمالة المصرية بالخارج، تواصل وزارة العمل تلقى طلبات التقديم لـ45 فرصة عمل جديدة فى شركات كبرى بالمملكة الأردنية الهاشمية، بمرتبات تصل إلى 500 دينار أردنى شهريا، وتشمل عددا من التخصصات.



وأوضحت الوزارة، أن الرواتب الشهرية تتراوح ما بين 290 إلى 500 دينار أردنى، بحسب طبيعة الوظيفة وخبرة المتقدم، مشيرة إلى أن التقديم متاح لمدة خمسة أيام فقط، بداية من الأثنين الماضى، عبر الرابط التالي:

https://egyemp.labour.gov.eg/Request_JOR/index

• الوظائف المتاحة تشمل:

- 15 عامل زراعة نخيل

- 8 عمال زراعة ورعاية نخيل

- 4 عمال تربية مواشي

- 4 عمال إنتاج سجاد

- 3 عمال رخام

- 2 عمال إنتاج ألبان

- 2 عمال إنتاج بلاستيك

- 1 نجار أثاث

- 1 عامل إنتاج غذائي

- 1 حداد

- 4 ترزى حريمي.

وأكدت الوزارة أن هذه الفرص تأتى فى إطار التوسع فى فتح أسواق عمل جديدة أمام العمالة المصرية، وتوفير فرص ذات مميزات مناسبة، من خلال التنسيق المستمر مع الجهات المختصة وسفارات مصر بالخارج.