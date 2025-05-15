شكرا لقرائتكم خبر عن موعد إجازة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025 فلكيًا والان مع تفاصيل الخبر

أعلن معمل أبحاث الشمس التابع للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن غرة شهر ذو الحجة لعام 1446 هجريًا ستكون فلكيًا يوم الأربعاء الموافق 28 مايو 2025، على أن تكون وقفة عرفات يوم الخميس 5 يونيو، ويحل عيد الأضحى المبارك يوم الجمعة 6 يونيو 2025.

وأوضحت الحسابات الفلكية أن هلال شهر ذو الحجة يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الخامسة وثلاث دقائق فجرًا بتوقيت القاهرة المحلي، يوم الثلاثاء 29 من شهر ذي القعدة 1446هـ، الموافق 27 مايو 2025 (وهو يوم الرؤية الشرعية).

ويظل الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 38 دقيقة بعد غروب شمس يوم الرؤية، وفي القاهرة لمدة 47 دقيقة، بينما يتراوح بقاؤه في باقي محافظات الجمهورية بين 40 إلى 49 دقيقة.

أما على مستوى العواصم والمدن العربية والإسلامية، فيبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس لفترات تتراوح بين 9 و59 دقيقة، ما يعزز إمكانية رؤية الهلال بالعين المجردة في العديد من المناطق.

يُذكر أن التقويم الهجري يعتمد على الدورة القمرية، حيث تستغرق دورة القمر حول الأرض نحو 29.5 يومًا. وقد أنشأ هذا التقويم الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وجعل هجرة الرسول ﷺ من مكة إلى المدينة مرجعًا لأول سنة فيه.