شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات التقدم للمدارس المصرية اليابانية الجديدة للعام الدراسى المقبل والان مع تفاصيل الخبر

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم خطوات التقدم لـ11 مدرسة مصرية يابانية جديدة للعام الدراسي المقبل كالتالى:

- الدخول على الموقع الإلكتروني: ‏https://ejs4students.moe.gov.eg وكتابة البيانات واستمارة التقدم الإلكترونية.

- فتح باب التقديم للالتحاق بـ المدارس المصرية اليابانية (المرحلة الثانية) للعام الدراسي 2025/ 2026 اعتبارًا من اليوم الاثنين ولمدة 30 يومًا.

- التقديم متاح على عدة مدارس تشمل مدرسة دمياط الجديدة 2 بمحافظة دمياط، ومدرسة منيا القمح بالشرقية، ومدرسة جهينة بسوهاج، وبالقاهرة مدارس بدر، والعباسية، والسيدة زينب، والقصر العيني، وروض الفرج، وغمرة، والزيتون 2، والتجمع-الكرما سيتي.

- مصروفات الدراسة بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي المقبل 18 ألف و650 جنيها.

جدير بالذكر أن فلسفة المدارس المصرية اليابانية تستند إلى أنشطة “التوكاتسو”، وهي مجموعة من الأنشطة التربوية اليابانية التي تركز على تنمية مهارات الحياة لدى الطالب، وتعزيز الانضباط الذاتي، والعمل الجماعي، وتحمل المسؤولية، بما ينعكس على بناء شخصية متوازنة ومواطن فاعل في المجتمع.

وتتميز هذه المدارس ببيئة تعليمية متكاملة، تشمل فصولًا دراسية مجهزة بأحدث الوسائل، ومساحات مخصصة للأنشطة التفاعلية، مع اعتماد منهج تربوي يضع الطالب في قلب العملية التعليمية، ويمنح المعلم دورًا قياديًا في التوجيه والإشراف.