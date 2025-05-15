شكرا لقرائتكم خبر عن قبل الزحمة.. طرق حجز قطارات العيد ومواعيدها على خطوط السكة الحديد والان مع تفاصيل الخبر

استعدت هيئة السكة الحديد لاستقبال عيد الأضحى المبارك 2025، وذلك من خلال تشغيل عدد إضافى من القطارات تعمل خلال فترة أجازة العيد بجانب القطارات اليومية.

ويمكن حجز قطارات عيد الأضحي الإضافية بطريقة واحدة وهى من شباك محطات السكك الحديدية وقبل السفر بـ 24 ساعة، حيث يتم حجز تذاكر السفر فى اليوم السابق للسفر فقط وليس قبل ذلك، وسيتم بدء تشغيل القطارات الإضافية بداية من الشهر القادم.

يتم حجز القطارات اليومية قبل السفر بـ14 يوما وذلك بداية من 8 صباحا فى يوم الحجز الذى حددته الهيئة، حيث أعلنت الهيئة مواعيد حجز القطارات العادية اليومية والمقرر لها السفر خلال فترة إجازة عيد الأضحى 2025.

مواعيد حجز القطارات اليومية على خطوط السكة الحديد للسفر فى فترة عيد الأضحى 2025.

سيتم إتاحة الحجز الساعة 8 صباحا صباحًا

للسفر يوم 2025/06/1 يحجز تذاكر السفر يوم 2025/05/18

للسفر يوم 2025/06/2 يحجز تذاكر السفر يوم 2025/05/19

للسفر يوم 2025/06/3 يحجز تذاكر السفر يوم 2025/05/20

للسفر يوم 2025/06/4 يحجز تذاكر السفر يوم 2025/05/21

للسفر يوم 2025/06/5 يحجز تذاكر السفر يوم 2025/05/22

للسفر يوم 2025/06/6 يحجز تذاكر السفر يوم 2025/05/23