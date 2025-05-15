شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد امتحانات الترم الثانى لجميع الصفوف الدراسية فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

تستعد مدارس محافظة الجيزة، لتنظيم امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024-2025 لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، والتي تنطلق 21 مايو الجاري وتستمر حتى 4 يونيو المقبل.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لجميع الصفوف الدراسية، على النحو التالي:

- امتحانات الصف الأول والثاني والثالث الابتدائي "فصل واحد" تبدأ يوم 22 / 5 / 2025 وتنتهي يوم 24 / 5 / 2025.

- امتحانات الصف الثالث الابتدائي "عام ومكفوفين وصم وضعاف سمع" تبدأ يوم 22 / 5 / 2025 وتنتهي يوم 25 / 5 / 2025.

- امتحانات صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية الصف الرابع الابتدائي "عام وفصل واحد ومكفوفين وصم وضعاف سمع" تبدأ يوم 22 / 5 / 2025 وتنتهى يوم 27 / 5 / 2025.

- امتحانات صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية الصف الخامس الابتدائي (عام وفصل واحد ومكفوفين وصم وضعاف سمع) والسابع (صم وبكم وضعاف سمع) تبدأ يوم 22 / 5 / 2025 وتنتهي يوم 27 / 5 / 2025.

- امتحانات صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية الصف السادس الابتدائي (عام وفصل واحد ومكفوفين وصم وضعاف سمع) والثامن (صم وضعاف سمع) تبدأ يوم 22 / 5 / 2025 وتنتهي يوم 27 / 5 / 2025.

- امتحانات صفوف النقل بالمرحلة الإعدادية الصف الأول الإعدادي (العام والمهني والصم والمكفوفين) تبدأ يوم 22 / 5 / 2025 وتنتهي يوم 27 / 5 / 2025.

- امتحانات صفوف النقل بالمرحلة الإعدادية الصف الثاني الإعدادي (العام والمهني والصم والمكفوفين) تبدأ يوم 22 / 5 / 2025 وتنتهي يوم 27 / 5 / 2025.

- امتحانات الشهادة الإعدادية (العامة، المهنية، المكفوفين، الصم) تبدأ يوم 31 / 5 / 2025 وتنتهي يوم 4 / 6 / 2025.

- امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي (العام) تبدأ يوم 21 / 5 / 2025 وتنتهي يوم 27 / 5 / 2025.

- امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي (للصم وضعاف السمع والمكفوفين) تبدأ يوم 21 / 5 / 2025 وتنتهي يوم 27 / 5 / 2025.

- امتحانات صفوف النقل بالتعليم الثانوي الفني بجميع أنواعه بداية من الشهر الجاري، على أن تنتهي يوم 18 / 5 / 2025.

وأكد المديرية بذل أقصى الجهود لضمان سير الامتحانات بشكل منظم ونزيه، مشددة على ضرورة الالتزام الكامل بكافة الإجراءات والتدابير المشددة لضمان سلامة العملية الامتحانية، وعدم السماح بوجود أو استخدام أية وسائل أو طرق قد تساعد على الغش؛ لضمان نجاح الامتحانات وتحقيق مبدأ العدالة والشفافية في تقييم الطلاب.