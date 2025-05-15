شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الخميس 15-5-2025 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغبالخميس، 15 مايو 2025 12:00 ص
لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الخميس 15-5-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:22 ص
موعد صلاة الظهر 12:51 م
موعد صلاة العصر 28: 4 م
موعد صلاة المغرب 7:42 م
موعد صلاة العشاء 9:10 م
وقت صلاة الفجر 4:23 ص
موعد صلاة الظهر 12:56 م
موعد صلاة العصر 4:36 م
موعد صلاة المغرب 7:49 م
موعد صلاة العشاء 9:19 م
وقت صلاة الفجر 4:16 ص
موعد صلاة الظهر 12:47 م
موعد صلاة العصر 4:25 م
موعد صلاة المغرب 7:39 م
موعد صلاة العشاء 9:07 م
وقت صلاة الفجر 4:17 ص
وقت صلاة الظهر 12:39 م
موعد صلاة العصر 4:12 م
وقت صلاة المغرب 7:25 م
وقت صلاة العشاء 8:51 م
وقت صلاة الفجر 4:35 ص
موعد صلاة الظهر 12:45 م
موعد صلاة العصر 08: 4 م
موعد صلاة المغرب 7:24 م
موعد صلاة العشاء 8:45 م
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