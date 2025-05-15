شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الخميس 15-5-2025 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب الخميس، 15 مايو 2025 12:00 ص

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الخميس 15-5-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. مواقيت الصلاة فى القاهرة مواقيت الصلاة فى القاهرة وقت صلاة الفجر 4:22 ص

موعد صلاة الظهر 12:51 م

موعد صلاة العصر 28: 4 م

موعد صلاة المغرب 7:42 م

موعد صلاة العشاء 9:10 م مواقيت الصلاة فى الإسكندرية مواقيت الصلاة فى الإسكندرية وقت صلاة الفجر 4:23 ص

موعد صلاة الظهر 12:56 م

موعد صلاة العصر 4:36 م

موعد صلاة المغرب 7:49 م

موعد صلاة العشاء 9:19 م



مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية وقت صلاة الفجر 4:16 ص

موعد صلاة الظهر 12:47 م

موعد صلاة العصر 4:25 م

موعد صلاة المغرب 7:39 م

موعد صلاة العشاء 9:07 م مواعيد الصلاة بشرم الشيخ مواعيد الصلاة بشرم الشيخ وقت صلاة الفجر 4:17 ص

وقت صلاة الظهر 12:39 م

موعد صلاة العصر 4:12 م

وقت صلاة المغرب 7:25 م

وقت صلاة العشاء 8:51 م مواقيت الصلاة فى أسوان مواقيت الصلاة فى أسوان وقت صلاة الفجر 4:35 ص

موعد صلاة الظهر 12:45 م

موعد صلاة العصر 08: 4 م

موعد صلاة المغرب 7:24 م

موعد صلاة العشاء 8:45 م

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