شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الرئاسى الليبى يصدر قرارًا بوقف إطلاق النار فى طرابلس ويجمد قرارات حكومة الوحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المجلس الرئاسي الليبى قرارا بوقف شامل لإطلاق النار في طرابلس ، وتجميد قرارات حكومة الوحدة الوطنية ذات الطابع العسكرى والأمنى، وفق ما نشره مكتب إعلام الرئاسي الليبي قبل قليل.

‏شكلٍ المجلس الرئاسي الليبي لجنة للتحقيق في أحداث طرابلس بدءاً من يوم الإثنين وحتى الآن، مطالباً جميع الوحدات العسكرية بالعودة إلى مقراتها فورا دون قيد أو شرط.

فيما تتابع اللجنة الوطنية المصرية المعنية بليبيا باهتمام بالغ التطورات المتسارعة في ليبيا الشقيقة والتوترات المتصاعدة خلال الأيام الاخيرة، وتستمر اللجنة في انعقاد دائم المتابعة التطورات الراهنة، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية.

وقد شكلت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج غرفة عمليات لمتابعة المستجدات على الأرض والتنسيق مع السفارة المصرية في طرابلس على مدار 24 ساعة لتلقى استفسارات وطلبات المواطنين المصريين في ليبيا، وذلك عبر أرقام الهاتف التالية: (٠٠٢٠١١١٥٥٦٦٦٠٦) - (۰۰۲۱۸۹۱۴۸۹۷۹۸۵). وتقوم اللجنة بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة المعنية للتعامل مع الموقف.

وأهابت اللجنة بالمواطنين المصريين المتواجدين والمقيمين في ليبيا بضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر والتزام منازلهم والابتعاد عن المناطق التي تشهد توترًا لحين استقرار الأوضاع.