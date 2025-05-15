شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية: إعادة بناء غزة أمر مستحيل فى ظل احتمال تدمير القطاع مجددا والان مع تفاصيل الخبر

قال مايكل ميتشل المتحدث الإقليمى باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن الرئيس ترامب قال إنه حصل على إلتزام سعودى باستثمار حوالى 600 مليار دولار فى الاقتصاد الأمريكى، وهو سيفيد الشعبين الأمريكى والسعودى وشعوب المنطقة ككل.

وأضاف مايكل ميتشل، خلال مداخلة عبر زووم من دبى بقناة إكسترا نيوز، أن هناك رسالة من قبل البيت الأبيض واضحة فيما يتعلق بأهمية الأمن والاستقرار الإقليمى والذى سيؤدى بدوره لنمو اقتصادى أكثر، ومن الصعب أن نحقق النمو الاقتصادى الذى نريده فى ظل استمرار الكثير من النزاعات والحروب التى تحدد المصالح المستمرة لكل شركائنا الإقليميين.

تابع مايكل ميتشل، سمعنا كثيرا استعداد شركائنا الخليجيين فى مساهمتهم فى إعادة بناء قطاع غزة، ولكن هذا أمر مستحيل فى ظل احتمال تدمير القطاع مجددا، ولذا علينا حل المشاكل الأساسية من أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية.



