شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الخارجية الامريكية: رفع العقوبات عن سوريا هدفه دعمها اقتصاديا وأمنيا والان مع تفاصيل الخبر

أكد المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية مايكل ميتشل، أن زيارة الرئيس ترامب للمنطقة هي رسالة على أهمية منطقة الشرق الأوسط والشراكة مع الدول الخليجية، مشددا على أن التعاون الاقتصادي مع الخليج لن يتم إلا بعد التغلب على التهديد الايراني.

وأضاف مايكل ميتشل، خلال لقاء عبر زووم مع الاعلامي اسامة كمال، ببرنامج "مساء دي ام سي"، المذاع على قناة دي إم سي، أن الرسالة من البيت الابيض واضحة أن هذه المنطقة العربية مهمة والعلاقات الاستراتيجية مهمة وامريكا ملتزمة بالأمن المشترك والازدهار ولكن قبل الوصول للنمو الاقتصادي يجب تجاوز مرحلة الحروب في المنطقة.

وأشار المتحدث الاقليمي للخارجية الامريكية، إلى أن لقاء الرئيس ترامب واحمد الشرع في منتهى الاهمية والعقوبات الامريكية على سوريا كانت على نظام الاسد بالأساس، ورفع العقوبات كان بهدف دعمها اقتصاديا وامنيا، مؤكدا حرصهم على تحسن علاقة سوريا بدول الجوار وأمريكا أيضا.

