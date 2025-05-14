شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء عمليتين زرع قرنية من النوع الطبقي الدقيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضح الدكتور حمودة الجزار، رئيس قطاع الشئون الصحية بالقاهرة بزيارة مفاجئة، أن ( جراحة زرع القرنية من النوع الطبقي الدقيق ) تُصنف ضمن التدخلات الجراحية الدقيقة ذات المهارة ؛ والتي تعد هي الأولى من نوعها في مستشفيات قطاع العلاجي بالقاهرة.

أضاف الجزار خلال حديثه ؛ أن مثل هذه الجراحات الطبية الدقيقة ؛ يتم إجراؤها بالمؤسسات الطبية الخاصة بتكلفة مادية كبيرة ؛ وأن توجهات القيادة السياسية الحكيمة هي توفير جميع الخدمات الطبية بجودة لا تقل عن مثيلاتها بالقطاع الخاص للمواطن البسيط دون مقابل.

و أكد الجزار أن مستشفيات قطاع العلاجي ؛ لديها من الكوادر والفرق الطبية التي تمتلك من المهارة والخبرة ما يمكنها من إجراء مثل هذه الجراحات الطبية الدقيقة ؛ بجودة تفوق مثيلاتها بالمؤسسات الطبية الغير حكومية ؛ وأن أبناء الوطن لا يلتفتون إلى المقابل المادي بقدر إهتمامهم بتقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين .

من جانبه تقدم رئيس قطاع الشئون الصحية بالشكر للفريق الطبي الذي أجرى العملية ؛ عناية الأستاذ الدكتور / شريف حسنى - إستشاري جراحات القرنية والمياه البيضاء ؛ د سلمى المرسى و فريق التمريض مس أميرة محمد ؛ مس نوره عبدالحميد .

كما تقدم سيادته بالشكر والتقدير لمدير المستشفى د محمد وجدي العوادلي ؛ مشيدا بإصراره وتفانيه في عمله منذ توليه إدارة المستشفى ؛ حيث أسهم في إستحداث خدمات طبية وتداخلات جراحية دقيقة ومعقدة لم تكن لتقدم من قبل برمد قلاوون ؛ حيث إستحدث عمليات الشبكية والجسم الزجاجي ؛ وعمليات زرع القرنية .

أضاف ( الجزار) ؛ أن مستشفى قلاوون تقدم خدمات طبية متميزة ؛ ليس فقط في تخصص طب وجراحة العيون ؛ بل في تخصص طب وجراحة الفم والأسنان أيضا .

حيث تشمل الخدمات ؛ عيادات للكشف العام وعيادات تخصصية ( شبكية - حول - أطفال - مياه زرقاء - نضارات ) .

قسم للأبحاث يتضمن ( سونار - أشعة مقطعية - مقاس عدسة ) .

قسم للعمليات يتضمن ( مياه بيضاء - حول - شبكية وجسم زجاجي - مياه زرقاء - زرع قرنية ) .

بالإضافة إلى عيادات تقويم الأسنان والحشو والخلع

تأتي هذه الجهود تحت رعاية كاملة من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار

ومعالي محافظ القاهرة السيد الدكتور إبراهيم صابر

وبتوجيهات مباشرة من السيد الأستاذ الدكتور حموده الجزار رئيس قطاع الشئون الصحية بالقاهرة