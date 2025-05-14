شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد عمال الجيزة ينظم حفله السنوي لتكريم 280 عاملا اليوم بحضور وزير العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد كامل، رئيس اتحاد عمال الجيزة ورئيس نقابة العاملين بالنقل العام، عن تنظيم الحفل السنوي لاتحاد نقابات عمال الجيزة، لتكريم 280 عاملًا من مختلف الشركات والهيئات التابعة للمحافظة، وذلك صباح اليوم الخميس.

ومن المقرر أن يُقام الحفل على مسرح سيد درويش، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والعمالية، على رأسهم محمد جبران وزير العمل، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، وعبد المنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.



ويأتي هذا الحفل في إطار تقدير جهود العمال المتميزين ودورهم في دفع عجلة التنمية داخل محافظة الجيزة.



