شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة شخصين فى إطلاق نار على سيارة إسرائيلية قرب مستوطنة شمالى الضفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت صحيفة يسرائيل هيوم إصابة شخصين في إطلاق نار على سيارة إسرائيلية قرب مستوطنة بروخين شمالي الضفة الغربية.

وأعلنت وزراة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة حرب الإبادة الجماعية، والعدوان الذى تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلى على قطاع غزة إلى 52.928 شهيدا، و119,846 مصابا، منذ 7 أكتوبر 2023.

وأفادت الوزراة في بيان اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن من بين الحصيلة 2,799 شهيدا، و7,805 مصابين، منذ 18 مارس الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرة إلى وصول 20 شهيدا، و125 مصابا، إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، ولا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض والركام، وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأشارت إلى أنه وصل إلى المستشفيات منذ فجر اليوم وحتى اللحظة 70 شهيدا وعشرات الإصابات، نتيجة مجازر الاحتلال واستهدافاته بحق المواطنين في قطاع غزة.