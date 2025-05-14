شكرا لقرائتكم خبر عن الأونروا: الظروف في غزة كارثية لأبعد مستوى وكل يوم يمر فيه معاناة ورعب والان مع تفاصيل الخبر

أكدت إيناس حمدان مدير الإعلام بمنظمة الأونروا، أن الوضع فى غزة كارثى لأبعد مستوى، وهناك تدهور واضح فى مراحل الأمن الغذائى، والمزيد من الأطفال يعانون سوء التغذية والجوع يتفاقم، وسكان القطاع مرهقون من هذه الحرب الطاحنة المستمرة.

وأضافت إيناس حمدان، خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أنه حتى هذه اللحظة لم يتم السماح بإدخال المساعدات الإنسانية الإغاثية، وكل يوم إضافى من الحصار هو يوم من المعاناة والرعب، وهو ما يعمق الأزمة الإنسانية بشكل أساسى.

ولفتت إيناس حمدان إلى المنشادات التى تصدر والتقارير التى تخرج من مراكز صحية تابعة للأونروا أو منظمات أخرى تفيد بان هناك ارتفاع فى نسب الأمراض الناتجة عن سوء التغذية، وهناك أطفال فى حاجة للمكملات غذائية.

وأوضحت إيناس حمدان أن المناشدات مستمرة وناقوس الخطر ندقه بشكل دائم، وما يحدث أنه حتى إدخال المستلزمات الغذائية لم يأذن بدخولها، وهى متواجدة بكثرة أمام المعابر.