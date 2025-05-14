شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة النقل توضح حقيقة حدوث انهيار جزئى فى محور بديل خزان أسوان والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت وزارة النقل بيانا اعلاميا بشأن ما تناقلته وسائل الإعلام تحت عنوان "انهيار جزئي في محور بديل خزان أسوان"، حيث أكدت الوزارة أن هذه الأخبار عارية تمامًا من الصحة، وأن الهيكل الخرساني للمحور سليم تمامًا.

وأوضحت الوزارة أن ما حدث هو عبارة عن هبوط لا يتعدى قطره متر يقع فى الجسم الترابى فى نهاية أحد المنازل الجانبية فوق الطريق الأرضى وبعيداً تماماً عن الهيكل الخرسانى للمحور، وأن هذا الهبوط حدث نتيجة تسرب مياه من خط مغذى لأحد منشآت وزارة الرى أسفل الطريق مما تسبب فى سحب الجزء الترابى، وبالتالى حدوث هبوط لطبقة الأسفلت الواقعة نهاية منزل الكوبرى.

وأكدت أنه على الفور دفعت الهيئة العامة للطرق والكباري، بفرق الطوارئ التي تقوم حليا بأعمال الإصلاح والصيانة وإعادة الشئ لأصله، بالتزامن مع التنسيق مع وزارة الري لتغيير مسار خط مياه الشرب المتجهة لمنشأة الرى لمنع تكرار حدوث أى تسرب للمياه مستقبلاً.

وناشدت الوزارة وسائل الإعلام بتحري الدقة والمصدقة فيما ينشر من أخبار تخص وزارة النقل، كما ناشدت المواطنين بعدم الإنسياق وراء مثل هذه المعلومات المغلوطة والحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية بوزارة النقل والهيئة العامة للطرق والكبارى.