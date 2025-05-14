شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: علاقاتنا مع قطر وصلت إلى أعلى مستوياتها فى التاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب خلال زيارته إلى قطر " أشكر أمير دولة قطر وعقيلته على الترحاب الجميل".

أكد ترامب "أتشرف بأنني أول رئيس أمريكي يزور دولة قطر، مؤكدا "أمير دولة قطر هو الذي جعل هذا البلد يفخر بكل الإنجازات التي تحققت؟

أضاف " أبليتم بلاء حسنا في ما يتعلق بالإنجازات التي تحققت في بلادكم".

وأكد ترامب "دولة قطر نجحت في التفاوض من أجل إخراج آخر رهينة أمريكي على قيد الحياة وهو عيدان ألكسندر".

واضاف ترامب "علاقاتنا مع قطر وصلت إلى أعلى مستوياتها في التاريخ، مشيرا "قطر والولايات المتحدة تربطهما علاقات قوية نتوقع أن تتعزز".

وأكد ترامب "نحاول التوصل إلى اتفاق مع إيران لكن عليهم أن يسرعوا الخطى".