شكرا لقرائتكم خبر عن 1000 وظيفة فى الإمارات ورواتب تصل إلى 4000 درهم شهريا.. رابط التقديم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة العمل، اليوم الخميس، تلقى طلبات التقديم على 1072 فرصة عمل، فى شركة للمقاولات العامة بالإمارات، وذلك برواتب تصل إلى 4000 درهم كل شهر، وأجور إضافية وفقا للإنتاجية، وذلك بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، والإدارة العامة للتشغيل،ومكتب التمثيل العمالي بدولة الإمارات.

فرص العمل المتوفرة:

- 200 مِركب هياكل عام.

- 197 بناء عام.

- 86 نجار مسلح.

- 92 حداد تسليح بناء.

- 74 لحام.

- 80 مساعد بناء.

- 20 كهربائى صِناعي.

- 30 ميكانيكى مُحرك ديزيل.

- 4 عامل مضخات "سباك ".

- 50 مُشغل رافعة.

- 100 سائق حاصل على رخصة قيادة إماراتية "فئة الثقيل"،أو رخصة قيادة من دول مجلس التعاون الخليجى على نفس الفئة.

وقالت أن المميزات هى توفير سكن ومواصلات، وتأمين صحى، وإجازات أسبوعية وسنوية،وأن العمل لمدة 8 ساعات..علما يأن التقديم بدء من الثلاثاء الماضى 13-5-2025، ويستمر لمدة 5 أيام على الرابط التالى: