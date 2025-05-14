شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام إسرائيلي: أكثر من 300 جندى من قوات الاحتياط يرفضون استمرار حرب غزة والان مع تفاصيل الخبر

أعلن إعلام إسرائيلي أنّ أكثر من 300 جندي من قوات الاحتياط يرفضون استمرار الحرب على قطاع غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

فى سياق متصل، تتعرض مناطق واسعة من قطاع غزة منذ ساعات الفجر الأولى لقصف جوي ومدفعي كثيف، أسفر عن سقوط عشرات الشهداء، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وخاصة فى بلدة ومخيم جباليا شمالى القطاع.

وشهدت أحياء الزعتر والشيخ زايد والنور والسلام والروضة عمليات استهداف عنيفة، وسط تحذيرات دولية من تفاقم الأوضاع الإنسانية مع اتساع رقعة العدوان.