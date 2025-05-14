شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. موجة شديدة الحرارة الجمعة والسبت والعظمى بالقاهرة تصل 40 درجة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تعرض البلاد لموجة شديدة الحرارة بداية من الجمعة وحتى السبت، حيث ترتفع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء وتكون الأجواء شديدة الحرارة على القاهرة الكبري وجنوب الصعيد، ومتوقع أن تصل درجات الحرارة على القاهرة الكبرى يوم السبت المقبل 40 درجة، وجنوب الصعيد 45 درجة.

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الخميس 15 مايو 2025، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل ليلا على أغلب الأنحاء.

ومتوقع غدا نشاط رياح على أغلب أنحاء الجمهورية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من أقصى غرب البلاد وجنوب سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو التالي:

الطقس فى القاهرة

العظمى 30 درجة.

الصغرى 20 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 26 درجة.

الصغرى 18 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 23 درجة.

الصغرى 16 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 34 درجة.

الصغرى 23 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 36 درجة.

الصغرى 24 درجة.

الطقس فى أسوان

العظمى 38 درجة.

الصغرى 26 درجة.