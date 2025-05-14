شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الوزراء: افتتحنا مشروعات هامة ستوفر فرص عمل وعملة صعبة والان مع تفاصيل الخبر

قال المستشار محمد الحمصانى المتحدث باسم مجلس الوزراء: "كان لدينا افتتاحات لمشروعات هامة، منها مشروعات توفر خامات مثل مواسير الحديد التى تستخدم فى المشروعات الكبرى التى تقوم بها الدولة ومشروعات المرافق الأساسية، والعديد من المشروعات الأخرى".

وأضاف محمد الحمصانى خلال لقاء خاص بكاميرا قناة إكسترا نيوز، من العاصمة الإدارية اليوم، أن هذه الافتتاحات توفر على الدولة العملة الصعبة التى يتم الاستيراد بها هذه المكونات، وتوفير فرص عمل، حيث تم التوقيع ما بين الشركة وعدد من الشركات الأخرى اتفاقيات سواء لتوريد هذا المنتج لمشروعات محلية تنفذ فى مصر أو التصدير للسعودية لتنفيذ مشروعات بها.

ولفت محمد الحمصانى، إلى أن المنافع من افتتاح هذه المشروعات كبيرة تسهم فى توفير فرص عمل، وزيادة الصادرات، والوفاء بالاحتياجات المحلية، وتوفير العملة الصعبة.