شكرا لقرائتكم خبر عن أغلى من الصفقات.. أمير قطر يهدى ترامب قلما فاخرا من طراز مونت بلانك (صورة) والان مع تفاصيل الخبر

أهدى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب "القلم" الذى وقع به على الاتفاقيات كذكرى بينهما، ليقوم ترامب بدوره برفع "القلم" أمام الحضور، ومن ثم وضعه فى جيبه.

القلم من طراز مونت بلانك 149، أحد أقلام الحبر الراقية التي تحظى بشعبية بين القادة والدبلوماسيين، بدا مختلفًا تمامًا عن قلم "شاربي" الأسود الشهير الذي يفضل ترامب استخدامه لتوقيع الوثائق الرسمية عادة.



ترامب وتميم

ترامب أمسك القلم أمام عدسات الكاميرات، ابتسم، ولوّح به قليلًا قبل أن يعيده للطاولة. وبعد انتهاء مراسم التوقيع، فاجأ الشيخ تميم الرئيس الأمريكي بإهدائه القلم كتذكار رمزى لاتفاق تاريخي.

وقد أثار هذا الموقف تفاعلاً واسعًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث علّق البعض ساخرًا أن القلم أغلى من كثير من الصفقات، بينما تساءل آخرون إن كان ترامب سيضيف "مونت بلانك" إلى قائمة علاماته التجارية المفضلة.



وكان أمير قطر أكد، خلال تصريحات أعقبت الاجتماع، أنه جرى "نقاش رائع شمل عددًا من القضايا المهمة، أبرزها العلاقات الثنائية والوضع الإقليمي"، مشيرًا إلى أهمية تعزيز الشراكة بين البلدين فى مختلف المجالات.



من جانبه، قال الرئيس ترامب إن المباحثات تطرقت إلى قضايا دولية متعددة من بينها الحرب فى أوكرانيا والملف الإيراني، مضيفًا: "قضينا ساعتين فى مناقشة قضايا العالم، وقد ساعدتنا قطر كثيرًا، خصوصًا فى ملفات روسيا وأوكرانيا".



وأشار ترامب إلى أن الشراكة الاقتصادية بين البلدين تواصل تحقيق أرقام قياسية، معلنًا أن شركة "بوينج" الأمريكية حصلت على أكبر طلب فى تاريخها من دولة قطر، بإجمالى 160 طائرة، لصالح الخطوط القطرية، وبقيمة 200 مليار دولار، وفقا لوكالة فرانس برس.



وخلال اللقاء، أثنى الرئيس الأمريكى على العلاقات القطرية الأمريكية، قائلًا: "أتوجه بالشكر على الصداقة العريقة، ولطالما جمعتنا علاقة مميزة جدًا". وأضاف: "إنه لشرف عظيم أن أكون هنا فى هذا المكان الجميل، وأتوجه لكم بعميق الشكر".



وتأتى هذه الاتفاقيات فى سياق تعزيز التعاون الاستراتيجى بين الدوحة وواشنطن، فى وقت تشهد فيه المنطقة تطورات متسارعة على الصعيدين الأمنى والسياسي.