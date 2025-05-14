شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تنقل لأول مرة حجاج سيراليون إلى السعودية خلال موسم الحج والان مع تفاصيل الخبر

قال الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، بأن الشركة تعاقدت هذا العام ولأول مرة مع سلطة الطيران المدني بجمهورية سيراليون علي تنظيم رحلات خاصة مباشرة لنقل الحجاج من مطار فريتاون لونجي بجمهورية سيراليون إلى مطاري جدة والمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية خلال موسم حج هذا العام 2025، وذلك في إطار تعزيز أواصر التعاون مع دول القارة السمراء في مختلف المجالات ومن بينها مجال الطيران المدني.

وأكد عادل، أن هذا التعاون يُجسد الثقة المتبادلة والعلاقات المتميزة بين الدولتين والتي توجت بالزيارة الأخيرة لرئيس جمهورية سيراليون إلي مصر نهاية شهر مارس الماضي، وفي إطار هذا التعاون المثمر تتطلع مصر للطيران إلى تعزيز الشراكة مع مسئولي الطيران المدني بجمهورية سيراليون، ودراسة فرص تشغيل مصر للطيران لخط طيران منتظم بين فريتاون والقاهرة، إلى جانب مبادرات أخرى تعزز الربط الجوي بين البلدين.

وأضاف رئيس القابضة لمصر للطيران: "نعتز بأن يتزامن التعاقد علي نقل الحجاج من دولة سيراليون مع الاحتفال بالذكري 93 لتأسيس شركة مصر للطيران الناقل الوطني المصري حيث أنشئت في السابع من مايو عام 1932 لتصبح أول شركة طيران في أفريقيا والشرق الأوسط والسابعة علي مستوي العالم".

واكد رئيس الشركة، أنه علي مدار هذه السنوات تلتزم مصر للطيران الناقل الوطني المصري بتقديم خدمة طيران آمنة وموثوقة لجميع المسافرين في القارة الأفريقية التي ننقلهم من مطار القاهرة عبر شبكة خطوطها الممتدة في مختلف دول أفريقيا أو من خلال رحلات خاصة مباشرة إلى مطاري جدة والمدينة المنورة، حيث من المقرر أن تنقل مصر للطيران هذا العام أيضا حجاج دولتي مالي وفلسطين من منطلق الدور الريادي لمصر للطيران علي المستويين العربي والأفريقي.