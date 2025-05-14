شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مصر للطيران يلتقى السفير الفرنسى لدعم سبل التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

استقبل الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إيريك شوفالييه، سفير فرنسا لدى مصر والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين فى مجال الطيران المدنى.

وخلال اللقاء أكد رئيس شركة مصر للطيران على أهمية توسيع مجالات الشراكة مع الجانب الفرنسى بما يسهم فى زيادة حركة النقل الجوى بين البلدين، وتبادل الخبرات فى مختلف أنشطة الطيران المدنى، مشيرا إلى أن مصر تتمتع بموقع استراتيجى يربط بين الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا.

وأعرب عادل عن تطلعه إلى فتح أفاق جديدة للتعاون بما يسهم فى تنشيط الحركة السياحية بين مصر وفرنسا.

ومن جانبه، أعرب السفير إيريك شوفالييه عن تقديره للدور الحيوى الذى تقوم به مصر للطيران فى تعزيز حركة الطيران بين البلدين، مشددًا على أهمية التنسيق مع الناقل الوطنى المصرى لاستكشاف فرص جديدة للاستثمار والشراكة الاقتصادية، مؤكدا دعم بلاده لزيادة حركة السفر بين البلدين، مشيرًا إلى أن مصر تُعد وجهة مفضلة للسائح الفرنسى لما تزخر به من مقومات سياحية وأثرية متميزة وفريدة.