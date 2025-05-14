شكرا لقرائتكم خبر عن تجارة القاهرة تنظم معرض ملابس مجانى للطلاب يضم أكثر من 500 قطعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نُظِّمت كلية التجارة بـ جامعة القاهرة ملتقى الخير (معرض الملابس المجاني) لطلاب الكلية، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق – رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة غادة عبد الباري – نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبإشراف الدكتورة لبنى فريد عميد الكلية، والدكتورة عبير محروس – وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وشاركت الدكتورة غادة عبد الباري نائباً عن رئيس الجامعه، بافتتاح المعرض، بحضور لفيف من أعضاء هيئة التدريس ورؤساء الأقسام العلمية.

أُقيم المعرض الخيري للملابس في أجواء يسودها الود والتكافل، حيث تميّز بتنوع معروضاته التي شملت اكثر من ٥٠٠ قطعه ملابس جديدة تمامًا، تجمع بين الأناقة ومواكبة الموضة، وتلائم مختلف الأذواق والفصول، من الصيفية إلى الشتوية. وقد لاقت المعروضات استحسانًا واسعًا من الطالبات، وشهد المعرض إقبالًا ملحوظًا يعكس مدى تلبية احتياجاتهن بطريقة تُشعرهن بالدعم والاهتمام. وحرصًا من الكلية على ترسيخ هذا النهج الإنساني، سيتم تنظيم المعرض مع بداية كل فصل دراسي، تعزيزًا لقيم التعاون والمسؤولية المجتمعية.

ويحرص قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة على توسيع نطاق أنشطته لتشمل التعاون الفعّال مع مؤسسات الدولة والمنظمات المجتمعية، بهدف دعم الطلاب من خلال توفير فرص التدريب العملي والتأهيل لسوق العمل، وتنمية مهاراتهم الشخصية والمهنية. كما يمتد دور القطاع ليشمل تقديم الدعم للمجتمعين الداخلي والخارجي، من خلال مبادرات متنوعة تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قيم المشاركة والتكافل والمسؤولية المجتمعية.