شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية: جامعة عين شمس محظوظة بقياداتها والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أن جامعة عين شمس محظوظة بقياداتها وكل من تخرج منها يسعى لتقديم الخدمة لهم، مشيرا إلى أن الجامعة تنميز بإخلاص منتسبيها، مشيدًا بدور الدكتور محمود المتينى فى تطوير جامعة عين شمس والارتقاء بها.

وأضاف عبدالغفار خلال كلمته فى احتفالية جامعة عين شمس بيوبيلها الماسى، بحضور عدد من الوزراء، أن 75 عام لجامعة عين شمس من التقدم والعطاء والخريجين المتميزين، وكذلك تعد جامعة عين شمس إحدى الجامعات المتميزة إقليمًا ودوليًا، وتتمتع بإمكانيات متميزة.

ويشهد المؤتمر كلا من الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى، الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف، والدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، والوزراء السابقين، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، وعدد من رؤساء الجامعات، والشخصيات العامة وأعضاء هيئة التدريس.

يأتى المؤتمر متزامنًا مع احتفال الجامعة باليوبيل الماسى لتأسيسها، لتتوج 75 عامًا من العطاء العلمى والريادة المجتمعية، لرحلتها التى بدأت عام 1950 لتحمل على عاتقها رسالة العلم والمعرفة، لتكون منارةً للفكر، وصرحًا للابتكار، وجسرًا يربط الماضى العريق بالمستقبل الواعد.

ويتضمن مؤتمر جامعة عين شمس العلمى الدولى الثالث عشر عدة جلسات علمية متنوعة، حيث تشمل فعاليات اليوم الأول جلسة حول دور الجامعة فى دعم المشروعات القومية الكبرى، وجلسة حول جوائز النشر الدولى، وأخرى عن مستشفيات الجامعة، بالإضافة إلى جلسة خاصة بجامعة عين شمس الأهلية.

كما يشهد اليوم الأول انطلاق المؤتمر السنوى الثالث للجمعية العلمية للقياس والتقويم- اتحاد الجامعات العربية - بالتعاون مع المركز المصرى للمعهد الدولى للتعليم عن بُعد، تحت عنوان: “ممارسات جودة التعليم: مسارات مبتكرة نحو التميز”.

ويختتم اليوم الأول بحفل الافتتاح الرسمى وجلسة خاصة بعنوان “بداية” حول بناء الإنسان وتنمية القدرات.

أما فعاليات اليوم الثانى، فتتضمن جلسات حول الابتكار والتحول الرقمى، وقضايا التنوع والإنصاف والإدماج، بالإضافة إلى استعراض مساهمات جامعة عين شمس الدولية، قبل أن تُختتم أعمال المؤتمر بالحفل الختامى الرسمي.