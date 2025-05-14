شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى: فخور بما يحدث فى جامعاتنا المصرية من إنجازات وبرامج فريدة والان مع تفاصيل الخبر

أعرب الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، عن سعادته بالمشاركة فى فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الثالث عشر لـ جامعة عين شمس، واحتفالية الجامعة باليوبيل الماسي لتأسيسها تحت شعار "عين شمس 75 عاما من التميز والريادة .. عين على الماضي وشمس تضيء المستقبل" .

وقال وزير التعليم العالي خلال كلمته: جامعة عين شمس بيتي وأسعد بالتواجد وسط زملائى وأساتذتى وطلابي، مضيفا : "جامعة عين شمس عمرها أكثر من 75 سنة وجامعة عين شمس من أقدم الجامعات وتاريخها يعود للعصر الفرعوني" .

وتابع: "مع الفترات المختلفة شهدت الجامعة تطور ملحوظ وظهرت العديد من الكليات وخرجت للنور"، مضيفا: "فخور بما يحدث فى جامعاتنا المصرية من إنجازات كثيرة تحدث على أرض الواقع من بنية تحتية وبرامج وجامعات أهلية وتكنولوجية وغيرها".

وأشار إلى أن التصنيف الدولي للجامعات المصرية أمر مهم للغاية وجامعة عين شمس من الجامعات التى تقود الجامعات المصرية فى التصنيفات الدولية ونحن نفخر أنه يوجد فى جامعاتنا المصرية بعض البرامج التي تتفوق على جامعات عالمية، واختتم: "أتمنى لجامعة عين شمس وجامعاتنا المصرية كل التوفيق والتقدم".

ويشهد المؤتمر كلا من الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي ، الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف ، والدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة ، والوزراء السابقين ، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، وعدد من رؤساء الجامعات، والشخصيات العامة وأعضاء هيئة التدريس .

يأتي المؤتمر متزامناً مع احتفال الجامعة باليوبيل الماسي لتأسيسها، لتتوج 75 عاماً من العطاء العلمي والريادة المجتمعية، لرحلتها التى بدأت عام 1950 لتحمل على عاتقها رسالة العلم والمعرفة، لتكون منارةً للفكر، وصرحًا للإبتكار، وجسرًا يربط الماضي العريق بالمستقبل الواعد.

ويتضمن مؤتمر جامعة عين شمس العلمي الدولي الثالث عشر عدة جلسات علمية متنوعة، حيث تشمل فعاليات اليوم الأول جلسة حول دور الجامعة في دعم المشروعات القومية الكبرى، وجلسة حول جوائز النشر الدولي، وأخرى عن مستشفيات الجامعة ، بالإضافة إلى جلسة خاصة بجامعة عين شمس الأهلية.

كما يشهد اليوم الأول انطلاق المؤتمر السنوي الثالث للجمعية العلمية للقياس والتقويم- اتحاد الجامعات العربية - بالتعاون مع المركز المصري للمعهد الدولي للتعليم عن بُعد، تحت عنوان: “ممارسات جودة التعليم: مسارات مبتكرة نحو التميز”.

ويختتم اليوم الأول بحفل الافتتاح الرسمي وجلسة خاصة بعنوان “بداية” حول بناء الإنسان وتنمية القدرات.

أما فعاليات اليوم الثاني، فتتضمن جلسات حول الإبتكار والتحول الرقمي، وقضايا التنوع والإنصاف والإدماج، بالإضافة إلى استعراض مساهمات جامعة عين شمس الدولية، قبل أن تُختتم أعمال المؤتمر بالحفل الختامي الرسمي.